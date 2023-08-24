Одновременная игра с опасными соперниками на разных досках: эксперт оценил версии гибели Пригожина

Гибель основателя ЧВК «Вагнер», Героя России Евгения Пригожина может быть связана с одним из его конфликтов, каждый из которых был смертельно опасным. Как считает политолог, руководитель федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов, самая очевидная версия может оказаться совсем не однозначной.

РИА «Новый День» приводит мнение эксперта полностью:

Обсуждая Пригожина сейчас все слишком эмоциональны, чтобы идти дальше версии, которая кажется самой очевидной. Потому что создает самую простую причинно-следственную связь: мятеж – смерть. Однако и хороший следователь и хороший политический аналитик знает, что самая очевидная версия, та, что на поверхности, не всегда однозначно верная. Так бывает только в пропаганде, что мы сейчас и наблюдаем – западные СМИ, украинские ресурсы и российский телеграм предлагает только одну интерпретацию.

Но не стоит упускать из вида, что Пригожин находился в ситуации множественных длящихся конфликтов. Он одновременно играл на разных досках с очень опасными соперниками. Наряду с мятежом имеет смысл держать в уме и остальные его споры, о которых было известно публично и которые закончились только с его гибелью:

1) конфликт с французской разведкой в ЦАР и Мали,

2) конфликт с польскими спецслужбами из-за давления, которое Вагнер оказывал на границе,

3) конфликт с украинскими властями,

4) конфликт с МО РФ,

5) конфликт с лидерами «Ахмата»,

6) конфликт в Петербурге (выборы в следующем году),

7) и, конечно же, сам мятеж.

Не все они равноценны, но все смертельно опасны. Поэтому ситуация несколько сложнее, чем кажется на первый взгляд. Кроме того, не стоит забывать, что мятеж снял с него статус находящегося под защитой государства. Это тоже могло вдохновить его врагов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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