Путин встретится с Эрдоганом в России

Личная встреча президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина запланирована ориентировочно на 4 сентября в Сочи, передает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Турции.

«Встреча президентов планируется в России. Возможная дата – 4 сентября, в Сочи», – сказал собеседник агентства.

Власти Турции не называли дату визита Эрдогана. Сам турецкий лидер анонсировал встречу с Путиным сначала в августе, а затем в сентябре – для обсуждения «зерновой сделки».

Ожидается, 25 августа турецкий министр побывает в Киеве, где также обсудит возобновление реализации черноморской зерновой инициативы.

Москва, Светлана Антонова

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