Синоптики обещают Москве теплые выходные

В конце текущей недели в московском регионе ожидается повышение температуры воздуха. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, потепление начнется в пятницу, но надолго не задержится.

Синоптики отмечают, что 25 августа преимущественно без осадков. Ночью воздух остынет в Москве до 7...9°, по области – до 5...10°. Днем в мегаполисе 19...21°, в Подмосковье 17...22°.

В субботу, 26 августа, ожидается похожая погода, а в воскресенье, 27 августа, новью вероятен небольшой дождь. Днем воздух прогреется в Москве до 21...23°, по области – до 19...24°.

В начале следующей неделе прогнозируется понижение температуры. Если в понедельник, 28 августа, ожидается до 21°, то во вторник, 29 августа, ожидаются дожди и до 17°.

Москва, Светлана Антонова

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