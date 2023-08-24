Лавров оценил готовность Запада к выполнению условий России по зерновой сделке

В Москве не видят даже признаков готовности стран Запада выполнять требования РФ, касающиеся зерновой сделки. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР.

По его словам, Запад ограничивается призывами к Россию поддержать предложения ООН, которые неоднократно заключались в том, чтобы Россия не отзывала согласие на украинскую часть пакетных договоренностей, а в обмен на это Запад только «начнет разговор», например, о возврате Россельхозбанка в систему SWIFT.

«Ничего из этого, конечно, мы принять не можем, потому что обещаниями нас кормили по этой конкретной теме уже целый год», – подчеркнул Лавров.

Глава МИД России сообщил, что встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и обсудит тему зерновой сделки.

Йоханнесбург, Светлана Антонова

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