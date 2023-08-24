Москвичей предупредили о сильном тумане

В московском регионе ожидается сильный туман с ухудшением видимости до 200-700 метров. Об этом говорится в сообщении столичного главка МЧС.
Согласно прогнозам синоптиков, туман возможен в период с 21:00 часа 24 августа до 08:00 часов 25 августа.
В условиях плохой видимости спасатели рекомендуют автомобилистам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. «Избегайте внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. Будьте внимательны и осторожны!», – советуют в МЧС.
Москва, Светлана Антонова
© 2023, РИА «Новый День»
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