Уголовное дело против лидера «Несчастного случая» прекращено

Новосибирский суд оштрафовал лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева на 20 тысяч рублей и прекратил уголовное дело против музыканта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Как уточняется, решение о прекращении уголовного преследования принято «в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа».

Как сообщалось ранее, в феврале Кортнева задержали в Новосибирске якобы за неприличный жест в адрес сотрудника полиции. Позже артист заявил, что инцидент исчерпан. Музыкант извинился перед капитаном полиции и возместил ему моральный вред в размере 70 тысяч рублей.

Новосибирск, Светлана Антонова

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