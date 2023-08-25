Синоптики прогнозируют Москве комфортную погоду в первые дни сентября

В московском регионе в последние дни августа и в начале сентября прогнозируется комфортная, теплая погода с температурой от 19 до 26 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Вторая половина предстоящей недели прогнозируется комфортной. Это значит, что будет переменная облачность, но местами небольшой дождь. Температура повысится – ночные температуры плюс 8 – плюс 13 градусов, дневные – плюс 21- плюс 26 градусов. Такая погода будет в столичном регионе с 31 августа по 3 сентября», – уточнил синоптик в комментарии «Интерфаксу».

В начале недели в столице будет облачно. В понедельник и вторник возможен местами небольшой дождь. Температура в понедельник будет от 20 до 22 градусов, во вторник будет чуть холоднее: днем столбик термометра не поднимется выше 20 градусов.

В среду в Москве будет «вполне комфортная погода: переменная облачность без осадков и температура в диапазоне плюс 19 – плюс 24 градусов, это замечательная погода», отметил Вильфанд.

Москва, Светлана Антонова

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