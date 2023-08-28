В московском регионе ожидается летняя погода

В ближайшие дни в московском регионе ожидается по-летнему теплая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра, температура воздуха будет превышать климатическую норму на 4-5°, но при этом вероятны кратковременные дожди и низкие ночные температуры.

Потепление станет ощутимым в среду, 30 августа. В этот день ожидается облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков. Ночью в Москве 10...12°, по области 7...12°. Днем в столице 21...23°, в Подмосковье 19...24°.

В четверг, 31 августа, в светлое время суток в Москве воздух прогреется до 24...26°, по области – до 22...27°.

В пятницу, 1 сентября, прогнозируется переменная облачность. Местами вероятен кратковременный дождь. Ночью 10...15°, днем 23...28°.

В субботу, 2 сентября, также возможен кратковременный дождь. Ночью 12...17°. Днем 21...26°.

Москва, Светлана Антонова

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