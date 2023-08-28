Квартирный вопрос: эксперт посчитал, сколько времени потребуется России расти до европейского уровня

Россия сможет достичь европейского уровня обеспеченности населения жильем не раньше, чем через 15 лет. Такое мнение высказал исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Вячеслав Преображенский. По его оценке, для этого потребуется вводить ежегодно 120 млн новых квадратных метров.

«Сегодня необходимый минимум, соответствующий̆ уровню обеспеченности жильем в государствах Восточной̆ Европы, составляет 40 кв м. Ближайший̆ ориентир обеспеченности населения жильем в нашей стране – 35-40 кв м на человека. При нынешнем уровне обеспеченности жилья в России в 28,2 кв м на человека увеличение должно составить 7-12 кв м на человека. Для этого необходимо построить дополнительно 1,7 млрд «квадратов» жилья», – пояснил Преображенский (цитата по РБК).

Как полагает эксперт, на достижение таких показателей уйдет не менее 15 лет при ежегодном вводе 120 млн квадратных метров в год. При этом он привел в пример Москву с 21,8 «квадратами» на человека, отметив, что крупные города значительно отстают по обеспеченности жильем на душу населения, так как в жилом фонде практически отсутствуют объекты индивидуального жилого строительства (ИЖС).

«Опережающий̆ по объему ввод многоквартирных домов уступил ИЖС после 2020 года. Но данная тенденция может оказаться недлительной, так как доминирование индивидуального жилья по вводу может быть конечным из-за инфраструктурных ограничений», – отметил Преображенский.

В прошлом году в России было введено 102,7 млн квадратных метров. Президент РФ Владимир Путин анонсировал рекорд по вводу жилья по итогам 2023 года.

При этом Банк России неоднократно обращал внимание на риски избыточного предложения жилья, особенно со стадией строительной готовности до 40%.

Москва, Мария Соколова

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