Цена Аи-95 вновь обновила исторический рекорд на бирже

Биржевая стоимость бензина Аи-95 в европейской части России вновь обновила исторический максимум, составив по итогам торгов 72,821 тысячи рублей за тонну. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, топливо рекордно дорожает четвертый торговый день подряд.

В то же время бензин Аи-92 подорожал на 0,31% до 63,284 тысячи рублей за тонну. Летнее дизельное топливо поднялось в стоимости на 0,38% – до 66,784 тысяч рублей за тонну. В августе его цена 12 раз обновляло исторический рекорд, достигая 67,848 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что российские грузоперевозчики на фоне резкого подорожания дизеля призвали власти ввести госрегулирование цен на дизтопливо и зафиксировать его стоимость ниже 60 рублей за литр. Авторы обращения в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина заявили, что такая мера необходима для сохранения рентабельности работы транспортных компаний. В противном случае, указали они, вырастет стоимость логистики груза, что приведет к подорожанию товаров для потребителей.

Однако в Минэнерго России выступили против этого предложения, заявив, что введение госрегулирования цен на топливном рынке может привести к нехватке продукции.

Ряд экспертов полагают, что отсутствие ограничения экспорта бензина и других мер регулирования топливного рынка со стороны правительства может привести к дефициту внутри страны и разорению ряда независимых АЗС.

Москва, Мария Соколова

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