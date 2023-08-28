«Ситуация чревата рисками»: Запад направил Молдавию на разрыв отношений с Россией

Политика нынешнего руководства Молдавии во главе с президентом Майей Санду с подачи западных кураторов направлена на разрыв отношений с Россией. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов. По его оценке, сложившаяся ситуация чревата рисками для безопасности не только в регионе, но и за его пределами.

«Антироссийская составляющая в политике нынешнего руководства Молдавии – неотъемлемая часть определенного его западными спонсорами курса на насильственную румынизацию страны и ее втягивание в евроатлантические структуры. У администрации [президента Молдавии] Майи Санду цель одна – выполнить любой ценой порученную ей задачу разорвать отношения с Россией и выйти из интеграционных процессов, продвигаемых нашей страной», – констатировал Шевцов в интервью «Российской газете».

Заместитель секретаря Совбеза РФ обратил внимание, что «формально не отказавшись от закрепленного в конституции нейтрального статуса, Молдавия активно сближается с НАТО». «Под надуманным предлогом «российской угрозы» форсированными темпами наращивается сотрудничество с альянсом в разных сферах», – констатировал он.

При этом Шевцов подчеркнул, что «остается сложной обстановка в Приднестровье» – Кишинев все чаще выдвигает требования по выводу оперативной группы российских войск и замены миротворческого контингента на гражданских наблюдателей ОБСЕ. При этом молдавское руководство, лицемерно выступая за политическое урегулирование, одновременно блокирует работу в формате «5+2».

«Очевидно, что сложившаяся сейчас в Молдавии ситуация чревата рисками не только для внутренней, но и для региональной безопасности», – заключил Шевцов.

Москва, Мария Соколова

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