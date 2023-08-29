Путин готовится к визиту в Китай – СМИ

Президент РФ Владимир Путин может посетить в октябре Китай, чтобы лично принять участие в форуме «Один пояс, один путь», передает агентство Bloomberg со ссылкой собственные источники.

Как отмечается в публикации, этот визит может стать первой зарубежной поездкой российского лидера после ордера о его аресте, который выдал Международный уголовный суд (МУС). При этом агентство обращает внимание, что Путин отказался от посещения саммита «Большой двадцатки» в Индии, хотя Дели не признает решения МУС.

Примечательно, что накануне пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что у Путина планируются зарубежные визиты, отказался уточнить, какие именно.

Москва, Светлана Антонова

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