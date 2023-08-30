Пропавшая в Москве юная фигуристка передана родителям

Юная фигуристка Алина Горбачева, которая пропала в Москве 28 августа, найдена и передана родителям. По данным прокуратуры, 16-летнюю девушку обнаружили накануне вечером в кинотеатре.

«Ночь, с ее слов, провела на лестнице в жилом доме. А утром ходила по магазинам и кафе. После этого дошла до ТЦ «Вегас», зашла в кинотеатр, где хотела немного поспать. Там ее и нашли», – уточнил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.

В понедельник, 28 августа, Горбачева вышла с катка «Чкалов Арены» в Москве и ушла в сторону Владимирской церкви. Силовики накануне искали ее с привлечением спасательных катеров и водолазов, к поискам привлекли добровольцев.

Сейчас решается вопрос о закрытии уголовного дела, которое было возбуждено после исчезновения девушки.

Москва, Светлана Антонова

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