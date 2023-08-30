Внутри России идет «холодная война» за будущее

Россия находится в состоянии «холодной гражданской войны», в которой высшая финансовая бюрократия пытается с помощью прозападной неолиберальной политики остановить экономическое развитие страны и нанести удар по целостности государства. Об этом в интервью РИА «Новый День» заявил глава Центра политэкономических исследований Василий Колташов. По его оценке, от итогов этой борьбы, которая проявляется в финансово-экономической сфере, будет зависеть будущее страны.

«Мы находимся в ситуации такой холодной гражданской войны. У нас полем боя является и правительство… Это борьба. Российское общество, в принципе, разделено на две партии, два основных течения. Одно – патриотическое, ориентированное на кабинет министров, на президента, а другое – неолиберальное, ориентированное на американские интересы, на интересы финансистов. Потому что иначе нельзя объяснить, почему крупные компании-экспортеры даже с государственным участием валютную выручку в Россию не заводят. Просто невозможно объяснить это иначе, как желанием получить частную выгоду. С точки зрения экономики, это страшный вред», – подчеркнул экономист.

Как считает эксперт, смена финансово-экономической элиты и отказ от неолиберальной политики, которые сейчас явно мешают развитию России, должны были произойти сразу после начала специальной военной операции, но позиции прозападного лобби очень сильны. «Те, кто осуществляет финансово-экономическую политику, представляют интеллектуально-господствующую экономическую школу. У нас всё образование неолиберальное, то есть – в их пользу. Дети в ЕГЭ сдают, что будет при повышении ключевой ставки национальная валюта укрепится. У нас господство неолиберальной идеологии. Они воспитали себе уже несколько поколений», – отметил Колташов.

Экономист обратил внимание, что такая ситуация позволяет финансовой бюрократии открыто проводить прозападную России политику. «Вся остальная высшая бюрократия – военные, спецслужбы, юстиция, региональные и отраслевые администраторы – не очень уверенно себя чувствуют в этих вопросах, где финансисты могут всегда насыпать аргументов. Они не дураки. Они протащили целый ряд мер, обосновывая их очень непростой ситуацией на мировом товарном рынке, в китайской экономике, что американцы мировую экономику тянут вниз. Там есть различные обоснования, почему должен быть слабым рубль, что экспортеры должны быть в плюсе при низких ценах. Хотя это не совсем правильный подход. Нужно этих экспортеров просто консолидировать. Например, черную металлургию нужно принудительно консолидировать, как Роснефть, Газпром. Должна быть корпорация, допустим, Росчермет – гигантская компания, которая сможет конкурировать на мировом рынке и давать по удобным ценам необходимую продукцию на внутренний рынок для реализации инфраструктурных проектов, которые сейчас очень нужны, которые правительство всячески продвигает. Вот это задачи. Вместо этого – давайте обвалим рубль», – констатировал он.

По оценке Колташова, своими решениями глава Банка России Эльвира Набиуллина и министр финансов РФ Антон Силуанов «гробят российскую экономику, малый и средний бизнес». «Ну, какое кредитование предпринимателей может быть при ставке в 12%, даже при ставке 8-10%?! Ставку надо держать на уровне 6-7%. Более высокая ставка просто убивает кредит в экономике и создает деструкцию. 7% – это предел, по которому еще можно кредитовать промышленность так, чтобы она не потеряла рентабельность», – пояснил он.

«Ну, если нужно ослабить рубль – сделайте курс 75 рублей за доллар. Есть проблема: рынок Евросоюза будет потерян, но обваленный курс означает, что мы не сможем перевооружить собственную обрабатывающую промышленность, потому что мы же закупаем за границей машины и оборудование. Их нужно закупать срочно! Когда Силуанов говорит, что у нас очень большой импорт и это проблема, то его нужно заткнуть!... Потому что у нас и должен быть очень большой импорт. В первую пятилетку у Советского союза был огромный импорт, потому что у нас ничего не было и нам нужно было завезти оборудование для собственной промышленности. Мы в похожей ситуации. Нам нужно много чего завезти. И рубить этот завоз сейчас, убивая предприятия за счет обрушения курса, – это неправильно. Наоборот, по комфортному курсу нужно закупать как можно больше оборудования», – подчеркнул эксперт.

При этом Колташов напомнил, что Минфин и Центробанк неоднократно декларировали механизм стабилизации курса рубля, но «каждое колебание цен на мировом рынке приводило к обрушению рубля, и никто ничего не выравнивал». «Это все было вранье. А вранье нужно было для того, чтобы не дать эти деньги на развитие собственного обрабатывающего сектора, одновременно с этим, контролируя процесс, – не допустить никаких изменений в научно-образовательной сфере, чтобы не дать кадры промышленности», – отметил он.

«Это борьба за то, какой будет Россия. Будет ли Россия просто нищей американской периферией, и может будет разделена даже… Потому что с точки зрения неолибералов, никакой ценности в целостности России нет, главное же глобализация. А глобализация – это значит игра по американским правилам мировой торговли, капиталы выводить туда, а целая Россия или разделенная для них – вопрос третьестепенной важности. С точки зрения другой партии, понятно, что Россия должна быть целостной, потому что, касаясь только экономической стороны, – это единый рынок, единая система кадровой политики, промышленной, технологической, научно-технической кооперации. Это целостный организм, который должен создавать все более и более сложные и многообразные продукты, увеличивая национальное богатство, обороты предприятий, достаток населения, домашних хозяйств, их экономическую активность в самой разной форме, включая и создание малых и средних предприятий. Тут сохранение и расширение России, её большой вес во внешней политике, эффективность в международной конкуренции, с точки зрения защиты экономических интересов, – это имеет значение. Отсюда осознанное принятие необходимости выжить и победить в борьбе с недружественными государствами, которые возглавляются США», – заключил Колташов.

Москва, Мария Соколова

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