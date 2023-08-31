Начало сентября в Москве будет теплым и влажным

Начало первого осеннего месяца в московском регионе будет теплым. Согласно прогнозу Гидрометцентра, дневная температура воздуха будет колебаться около 25 градусов, временами возможен дождь.

В пятницу, 1 сентября, осадков не ожидается. Ночью в Москве 14...16°, по области 11...16°. Днем в столице воздух прогреется до 25...27°, в Подмосковье – до 23...28°.

В субботу, 2 сентября, ночью вероятен небольшой дождь при температуре до 16°. Днем также возможен кратковременный дождь, местами гроза. В Москве до 20...22°, по области – до 20...25°. При грозе ожидаются порывы ветра до 15 м/с.

В воскресенье, 3 сентября, ночью прогнозируется кратковременный дождь. В Москве воздух остынет до 12...14°, по области – до 9...14°. Днем возможен небольшой дождь. В столице 20...22°, в Подмосковье – 19...24°.

В понедельник, 4 сентября, ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью температура опустится до 7...12°, днем воздух прогреется до 19...24°. Во вторник, 5 сентября, без осадков, ночью 8...13°, днем 20...25°.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»