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Четверг, 31 августа 2023, 19:13 мск

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Еврокомиссия не нашла альтернативы российскому газу

Еврокомиссия (ЕК) пока не видит альтернатив российскому сжиженному природному газу (СПГ). Как пояснили на брифинге в Брюсселе представители ведомства, вопрос санкций в этой сфере остается открытым.

Представитель ЕК Тим Макфи обратил внимание, что импорт российского СПГ в Евросоюз с января по июнь составил уже 10,9 млрд кубометров, по итогам 2022 года – 19,3 млрд, в 2021-м – 13,5. При этом он отметил, что эти цифры малосущественны по сравнению с сильным падением импорта трубопроводного газа из России.

Официальный представитель ЕК Дана Спинант, говоря о новых возможных санкциях против российских энергоресурсов, подчеркнула, что Еврокомиссия не объявляет о них заранее.

Брюссель, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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