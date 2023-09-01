Песков подтвердил встречу Путина и Эрдогана в Сочи

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября. Эту информацию подтвердил сегодня пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Переговоры пройдут в понедельник. Они пройдут в Сочи. Это будет середина дня», – сказал представитель Кремля (цитата по «Интерфаксу»).

Последний раз Путин и Эрдоган встречались почти год назад – 13 октября 2022 года в Астане на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Нынешняя встреча готовилась несколько месяцев. Первоначально речь шла о возможном визите российского лидера в Турцию. После июльской встречи Эрдогана и Зеленского, когда были освобождены террористы запрещенного в России батальона «Азов», и «краха зерновой сделки» в Кремле дали понять, что встреча президентов РФ и Турции, как минимум, откладывается.

При этом Эрдоган регулярно заявлял, что переговоры с Путиным обязательно будут в августе. Позже была анонсирована встреча в сентябре. Судя по сообщениям турецких СМИ, Анкара надеется на продление «зерновой сделки».

Москва, Светлана Антонова

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