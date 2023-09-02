Директор Института США и Канады РАН отстранен от должности

Известный историк и политолог Валерий Гарбузов отстранен от должности директора Института США и Канады Российской академии наук. Информацию об этом подтвердил сам Гарбузов в комментарии ТАСС.

«Да, вчера был подписан приказ о расторжении со мной договора. Причина как таковая там не указана, есть статья трудового договора такая – по инициативе учредителя, она вот так формулируется», – сказал Гарбузов.

Судя по публикациям в СМИ, поводом для увольнения могла быть статья Гарбузова в «Независимой газете», в которой политолог рассуждал о «советской мифологии», глобальном американском доминировании, имперских амбициях РФ, «тотальной» российской пропаганде и «атмосфере псевдопатриотического безумства».

Москва, Светлана Антонова

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