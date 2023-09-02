Зовите меня Кевин Владимирович: американский боксер Джонсон подал документы на российское гражданство

Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американец Кевин Джонсон подал документы на получение гражданства России. Спортсмен попросил указать в паспорте отчество в честь главы российского государства – Владимирович, передает ТАСС со ссылкой на представителя спортсмена.

«Кевин Джонсон подал документы на получение российского гражданства. Также там указано, что у него будет отчество Владимирович. В честь президента России», – сказал собеседник агентства.

Джонсону 43 года, на профессиональном ринге он провел 60 поединков, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом), потерпел 22 поражения, 2 боя завершились вничью. В декабре 2009 года американец проиграл украинцу Виталию Кличко в бою за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе.

В 2017 году Джонсон завоевал титул чемпиона по версии Международной боксерской организации, победив техническим нокаутом итальянца Франческо Пьянету, но уже в следующем году не смог защитить пояс, уступив техническим нокаутом хорвату Петару Милашу.

Москва, Светлана Антонова

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