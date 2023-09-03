Российскую армию пополнили 280 тысяч контрактников – Медведев

В этом году на контрактную службу в Вооруженные силы России поступили около 280 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

«По данным Министерства обороны, с 1 января в ряды Вооруженных сил принято на контракт порядка 280 тысяч человек. Часть из них – это лица, пребывавшие в запасе, часть – добровольцы и иные категории», – сказал он в ходе совещания по доукомплектованию армии, которое провел на Сахалине.

В мае текущего года Медведев сообщал, что в Вооруженные силы с января на контракт и в состав добровольных формирований приняли свыше 117 400 человек.

Москва, Светлана Антонова

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