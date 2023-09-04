Москву ждёт похолодание

В середине текущей недели в московском регионе ожидается похолодание. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, понижение температуры воздуха станет ощутимым в четверг.

Изменение погоды начнется в среду, 6 сентября. В дневное время воздух прогреется в Москве 18...20°, по области 17...22°. При этом вероятен небольшой дождь с порывистым ветром до 15 м/с.

В четверг, 7 сентября, ночью не выше 10°, днем в Москве 14...16°, по области 13...18°. Ветер северо-западный 5-10 м/с, днем местами порывы до 15 м/с.

В пятницу, 8 сентября, прогнозируется кратковременный дождь. Ночью 5...10°, днем 11...16°.

Относительное потепление ожидается в субботу, 9 сентября. В дневное время температура воздуха может подняться до 16...21°.

Москва, Светлана Антонова

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