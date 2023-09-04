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Понедельник, 4 сентября 2023, 18:18 мск

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Европа сократила импорт из России на 84% – данные Евростата

Фото: ec.europa.eu

После начала специальной военной операции и введения санкций против России Европа сократила импортные поставки из РФ на 84 %, а объемы экспорта из ЕС снизились на 61%. Такие данные приводятся в публикации Евростата на основе анализа внешнеторговой деятельности с февраля 2022 года по июнь 2023 года.

Согласно данным Евростата, больше всего сократились закупки российских энергоресурсов – доля газа упала с 38,5% от всего объема европейского экспорта газа во втором квартале 2021 года до 12,9% во втором квартале 2023 года, доля нефти – с 29,2% до 2,3%, угля – с 45% до 0.

В целом доля российского импорта во внешней торговле Европы снизилась до 1,7% – с 9,6% в феврале 2022 года, экспорта – с 3,8% до 1,4%.

«Торговый дефицит ЕС с Россией, который достиг максимума в 18,5 млрд евро в марте 2022 года, практически равен нулю с марта 2023 года», – говорится в сообщении Евростата.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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