Южный Кавказ и Средняя Азия получили большой заряд конфликтного потенциала

Южный Кавказ и Средняя Азия получают большой заряд конфликтного потенциала, которым могут воспользоваться внешние игроки для столкновения России, Турции и Ирана. Такое мнение высказали российские эксперты сегодня на пресс-конференции в Москве. По их оценке, постсоветское пространство активно включают в глобальные геополитические разборки.

В частности, глава отдела евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев обратил внимание на заинтересованность Турции по закреплению своего влияния на постсоветском юге в обход российского. «По Кавказу, где совсем не очевидно наше сотрудничество по Нагорному Карабаху, в частности. Есть некоторое недовольство российской стороны по чрезмерной активности Турции на центральноазиатском направлении», – отметил он.

«А ведь Турция Центральной Азией уже не ограничивается. С моей точки зрения, например, Монголия в условиях российско-китайского сближения проявляет беспокойство и начинает искать в Турции некую опору, которая может добавить к третьей стороне, которой сейчас недостаточно для реализации национальных интересов Монголии. Даже этот вектор начинает появляться», – подчеркнул Евсеев.

Профессор Дипакадемии МИД РФ Владимир Аватков со своей стороны выразил уверенность, что только Москва может реально решить проблемы регионов постсоветского пространства. «Россия была и остается ключевым медиатором во всех региональных процессах, как бы ни хотели ее некоторые выдавить оттуда. Россия приумножила свои позиции, несмотря на критику со всех сторон. В частности, у нас произошло определенное потепление на Кавказе в отношениях с нашими грузинскими коллегами. И именно российские миротворцы в зоне соприкосновения между Арменией и Азербайджаном. И это воля обеих сторон, потому что только Россия здесь может выполнять роль посредника, так как турецкие коллеги заняли достаточно твердую, уверенную позицию на одной из сторон. Наверно, это логично, соответствует турецким интересам. У России хорошие отношения с азербайджанскими коллегами, и неплохие с армянскими. Но в последнее время заявлял наш МИД некоторую обеспокоенность заявлениями и действиями наших армянских коллег. Принципиально, не вдаваясь в детали, именно Россия может являться и является посредником и медиатором в этом регионе, мостом, соединяющим очень сложные стороны, в том числе, конфликтующие», – полагает он.

«Может ли регион сам по себе являться мостом между Москвой и Анкарой? Это достаточно большой вопрос. С одной стороны, именно этому региону история завещала быть этим мостом. Это действительно так. Потому что это либо мост, либо перекресток, либо точка столкновения. Так было всегда. Россия, Турция, Иран были историческими противниками в этом регионе. А с другой стороны, на данном этапе, учитывая коммуникацию между Москвой, Анкарой и Тегераном, это тот регион, в котором может как раз сложиться еще одна модель партнерства со всеми ее изъянами и сложностями, какую мы видим в ближневосточном (регионе)», – считает эксперт.

При этом он подчеркнул, что определенная деятельность Турции создает в регионе очень большой конфликтный потенциал. «Одна из ключевых проблем, с которой нам предстоит сталкиваться, это завышенные амбиции Анкары и стремление к продвижению на Каспии и в дальнейшем через него создание коридора в сторону Средней и Центральной Азии, и в дальнейшем Китая. Это, с одной стороны, вписывается в концепцию Китая «один пояс – один путь», а, с другой стороны, подразумевает априори обход России и определенные риски, связанные с российскими интересами, повышение влияния турецкого и опосредованно в виде НАТО, потому что присутствие Турции на Каспии – это присутствие НАТО на Каспии», – пояснил он.

«Регион, конечно, может стать мостом, но у региона есть достаточно большой конфликтный потенциал, которым будут пользоваться внешние игроки по столкновению России и Турции, России-Турции-Ирана», – заключил Аватков.

Москва, Мария Соколова

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