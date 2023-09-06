Суд в ЕС впервые отменил персональные санкции против российского бизнесмена

Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге постановил снять санкции ЕС с бывшего гендиректора интернет-ретейлера Ozon Александра Шульгина, что стало первым таким решением с начала спецоперации на Украине и введения рестрикций против российских граждан, передает РБК.

Персональные санкции против Шульгина были введены 8 апреля 2022 года. Совет ЕС обосновал их тем, что предприниматель является «ведущим (влиятельным) бизнесменом» (leading businessperson) и генеральным директором Ozon. «24 февраля 2022 года он [Шульгин] участвовал во встрече олигархов в Кремле с президентом Владимиром Путиным, где обсуждался ход действий в свете западных санкций», – говорилось в мотивировке ЕС. Речь идет о встрече Путина с российским бизнесом (на ней было около 40 предпринимателей и менеджеров) в день начала специальной военной операции на Украине.

11 апреля 2022 года Шульгин покинул пост гендиректора Ozon и вышел из состава совета директоров в связи с введенными против него санкциями. Совет Евросоюза позже скорректировал формулировку в обосновании рестрикций, однако в обосновании осталось указание, что Шульгин «вовлечен в экономические сектора, обеспечивающие существенный источник доходов для правительства» России. Шульгин оспаривал позицию ЕС, согласно которой его можно назвать «ведущим бизнесменом».

Люксембург, Светлана Антонова

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