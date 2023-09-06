Власти Румынии заявили об обнаружении обломков предположительно российского беспилотника

Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал провести расследование в связи с обнаружением на территории страны около границы с Украиной обломков беспилотника, который предположительно был запущен российскими военными для бомбардировки украинского порта на Дунае.

«Я получил последнюю информацию об обнаружении Минобороны на территории Румынии неподалеку от границы с Украиной компонентов, которые могли бы принадлежать беспилотнику. Минобороны информировал меня в реальном времени об этой находке, и я потребовал проведения срочного и профессионального расследования в связи с происхождением этих компонентов, а также моментом и обстоятельствами, в которых они попали на территорию Румынии», – цитирует ТАСС заявление президента Румынии на открытии саммита Междуморья или Инициативы трех морей (I3M) в Бухаресте.

«Если подтвердится, что эти элементы принадлежат российскому беспилотнику, это была бы совершенно неприемлемая ситуация и грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Румынии», – подчеркнул Йоханнис.

Министр национальной обороны Румынии Анджел Тылвэр подтвердил, что в уезде Тулча «были найдены обломки, которые могут быть обломками беспилотника».

Ранее представители киевского режима заявляли, что российский беспилотник якобы взорвался на территории Румынии и требовали от Бухареста жесткой реакции в адрес Москвы на это событие. При этом президент Румынии первоначально категорически отвергал такие предположения и возможность падения российского беспилотника на территории его страны.

Стоит отметить, что министерство обороны России сообщало об атаке 4 сентября по судостроительному предприятию Украины, «на котором осуществлялась сборка безэкипажных катеров из импортированных комплектующих». Накануне этого заявления украинские СМИ сообщали о ночных ударах российских беспилотников по объектам в Измаильском районе на юге Одесской области.

Бухарест, Светлана Антонова

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