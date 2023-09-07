Синоптики анонсировали пик первого осеннего похолодания в московском регионе

В московском регионе пик первого осеннего похолодания придется на пятницу и ночь субботы. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, средняя суточная температура окажется на пару градусов ниже нормы.

В пятницу, 8 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. В Москве воздух остынет до 5...7°, по области – до 4...9°. Днем местами вероятен небольшой дождь. Температура в столице поднимется лишь до 14...16°, в Подмосковье- до 12...17°.

В субботу, 9 сентября, преимущественно без осадков. Ночью в Москве похолодает до 4...6°, по области – до 2...7°. Днем в столице 19...21°, в Подмосковье – 16...21°.

В воскресенье, 10 сентября, ночью в Москве 6...8°, по области 5...10°. Днем воздух прогреется до 22°.

В начале следующей недели преимущественно без осадков. Ночью 5...10°, днем 18...23°.

Москва, Светлана Антонова

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