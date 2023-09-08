МВД России сообщило о задержали участников неонацистской группировки, готовивших преступления против интересов страны

В России пресечена деятельность лидеров неонацистской группировки «Белая Масть», участники которой поддерживали связь с зарубежными праворадикальными организациями. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, по предварительной информации, экстремисты готовили совершение на территории РФ серии тяжких преступлений, направленных, в том числе, против интересов страны.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий в ряде субъектов России оперативники выявили места проживания активных участников криминального сообщества и задержали их. Среди них установлены лица, ранее судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления экстремистской и общеуголовной направленности. В ходе обысков обнаружена нацистская символика, атрибутика и литература. Изъято, предположительно, холодное оружие, огнестрельное оружие ограниченного поражения, учебное оружие и боеприпасы», – рассказала Волк.

По факту деятельности экстремистского объединения возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 205.2, 280 и 282 УК РФ. Фигуранты заключены под стражу.

По данным СМИ, неонацистская группировка объединяет осужденных и освободившихся представителей большинства известных ультраправых движений и объединений. Лидер организации Артем Цепп был осужден в 2014 году за хулиганство и умышленное повреждение чужого имущества.

Москва, Светлана Антонова

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