Сегодня египетская авиакомпания Red Sea Airlines уведомила о приостановке полетов в Москву с 8 по 17 сентября. Как сообщила Росавиация, перевозчик объяснил это решение производственной необходимостью.

«Росавиация с целью обеспечения перевозки российских туристов, находящихся в Шарм-эль-Шейхе и планирующих перелет в Египет в указанный период рейсами данной авиакомпании, в ближайшее время проведёт оперативное совещание. При участии туроператора «Интурист», обслуживающей компании «Дельта Сервис» и представителей российских авиакомпаний будут обсуждены меры по скорейшему урегулированию сложившейся ситуации», – уточнили в ведомстве.

В Росавиации уточнили, что пассажиры рейсов египетской авиакомпании – клиенты туроператора «Интурист». По данным Red Sea Airlines, авиакомпания готова перенести дату поездки пассажирам, находящимся в Москве, на более позднюю. В случае отказа пассажира от авиаперелета перевозчик готов компенсировать стоимость билета в полном объеме.

В «Интуристе» со своей стороны заверили, что «пассажирам, находящимся в данный момент в Шарм-эль-Шейхе и ожидающим вылета домой, продлено проживание в отелях и будет предоставлен альтернативный вылет в Москву, о чем будет объявлено индивидуально через отельных гидов».

Всем туристам, которые приобрели пакетный тур по линии «Интуриста» с перевозкой авиакомпанией Red Sea Airlines с вылетом 8 сентября туроператор предлагает полный возврат денежных средств или перенос денежных средств на туры на других авиаперевозчиках, либо на туры на другие направления, отмечает сайт Ассоциации туроператоров России.

Ранее по вине египетской авиакомпании Red Sea Airlines произошли многочисленные длительные задержки и отмены рейсов в Египет и обратно, приведшие к срыву отпуска у нескольких сотен туристов.

Москва, Светлана Антонова

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