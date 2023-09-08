В МИД РФ заявили о давлении Запада на Индию по украинскому вопросу

Страны «Большой семерки», прежде всего, США, Великобритания, Германия и Франция оказывают давление на Индию, добиваясь отражения в итоговых документах мероприятий «Большой двадцатки» своих односторонних подходов по ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении МИД России накануне саммита G20 в Дели, который пройдет 9-10 сентября.

Вместе с тем в российском внешнеполитическом ведомстве отметили стремление Индии придерживаться нейтральной позиции. «Индия отвергла требования Запада по приглашению Украины к участию во встречах этого формата, тем самым не дав США и их союзникам нивелировать весомые практические достижения годичной «вахты» Нью-Дели своими конъюнктурными соображениями», – отмечается в заявлении.

«Придаем ключевое значение правильной интерпретации мировой геополитической ситуации, трактовке украинского кризиса и других вооруженных конфликтов, необходимых условий для восстановления мира, стабильности и примата международного права на основе центральной роли ООН. Убеждены, что решения в «Группе двадцати» должны приниматься только консенсусом, то есть при отсутствии возражений хотя бы одного из ее членов. Уделяем приоритетное внимание достижению на площадке «двадцатки» конструктивных, учитывающих интересы всех стран-участниц договоренностей на основе указанного принципа, восстановлению в форуме атмосферы доверия и сотрудничества», – подчеркнул МИД России.

В ведомстве также добавили, что ведут плотную работу со всеми странами «двадцатки» «в целях развенчивания создаваемого Западом мифа об «агрессивности» России, противодействия попыткам увязки гуманитарных и экономических проблем в мире исключительно с «конфликтом на Украине», который вызван и подогреваем американцами в ущерб общеевропейской безопасности и перспективам стабильного социально-экономического прогресса на евразийском континенте».

«Эта тактическая линия на сталкивание стран и партнеров неоднократно в прошлом апробировалась вашингтонской администрацией для разжигания войн и противостояний, ослабления своих геополитических конкурентов и создания по периметру их границ постоянных очагов напряженности», – констатировал МИД России.

Москва, Светлана Антонова

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