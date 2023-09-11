Синоптики обещают московскому региону комфортную погоду

Большую часть текущей недели московский регион будет находиться под влиянием антициклона: небольшой дождь ожидается только в пятницу, в остальные дни обойдется без осадков. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температурный фон будет превышать климатическую норму на 3°.

В течение недели в ночное время воздух будет остывать в Москве до 6...8°, в Подмосковье – до 4...9°. В светлое время суток ожидается до 22°.

В пятницу, 15 сентября, возможен местами небольшой дождь. Ночью температура воздуха понизится до 7...12°, днем прогнозируется 15...20°. В субботу, 16 сентября, ожидается похожая погода, но без осадков.

Москва, Светлана Антонова

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