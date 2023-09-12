«Роскошь, а не средство передвижения»: в России наметился устойчивый рост цен на автомобили

С начала года стоимость продаваемых в России автомобилей выросла почти на 20%, и до конца года возможно дальнейшее повышение в результате девальвации рубля и повышения кредитных ставок. Такое мнение высказали эксперты сегодня на пресс-конференции в Москве. Тем не менее, по их мнению, несмотря такие негативные условия, авторынок сейчас продолжает восстанавливаться после прошлогоднего провала.

В частности, глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков отметил восстановление авторынка. «Спрос есть, спрос растущий, рынок восстанавливается… За август порядка 110 тысяч продано автомобилей. Начало сентября тоже в принципе положительное. Эти две недели показывают, что рынок продолжает восстанавливаться, несмотря ни на что – ни на цены, повышенный утилизационный сбор, несмотря на дополнительные меры по ограничению ввоза автомобилей и так далее. То падение рынка, которое было в прошлом году, привело к огромному неудовлетворенному спросу», – отметил он.

«То, что цены растут, это огромная тема, но деваться некуда, других автомобилей у нас нет… Сейчас средневзвешенная цена порядка 2,7 млн уже, если брать на август этого года. Прирост порядка 15-18%, если с начала года смотреть. Мы ведем наблюдение средневзвешенной цены очень давно и все эти 15-20 лет наблюдаем, что она растет и растет… Сейчас опять по осени очередной скачек с изменением утильсбора, которое с 1 августа зашло, и с изменением структуры рынка тоже. В прошлый год структура рынка менялась с глобальных брендов на китайские, а в этом году китайские еще наращивают свою долю. Доля российских брендов была порядка 40%, сейчас уже опустилась меньше 30%... Автомобилей ниже 2 млн на российском рынке практически нет», – пояснил он.

Гендиректор «Автодом-подписка» Максим Шишко со своей стороны обратил внимание, что ориентироваться нужно на цену автомобиля от 2,5 млн рублей. «Поразительно, что никакие вообще факторы, кроме отложенного спроса и ожидания еще более худших торговых условий для клиентов, это единственные факторы, которые сейчас влияют на восстановление рынка. То есть, текущее увеличение утилизационного сбора и действительно ценообразование дистрибъютеров начало очень быстро меняться – буквально каждые две недели переписывают цены. Это первое, что возможно стимулировало спрос в августе и сентябре. Когда вот пришли новые прайсы, будет дороже», – отметил он.

При этом эксперт полагает, что к концу года цены вырастут. «Скорее всего, текущая динамика, когда мы перешагнули порог (продаж) в 100 тысяч автомобилей, думаю, в 4 квартале с этим будет сложнее по двум причинам. 60-70% автомобилей – это импорт. Государство сейчас очень активно думает над тем, как сократить импорт на четвертый квартал…15 числа будет заседание ЦБ, которое либо сделает дороже деньги, либо создаст предпосылки для дальнейшей девальвации рубля. Соответственно, это фактор, который непосредственно повлияет на авторынок, так как более половины заключаются, даже если не прямая кредитная сделка, это потребкредиты и так далее. То есть, мало кто сейчас свои 2,5 млн рублей относит в салон, как правило, это какая-то часть заемных средств. А чем дороже деньги – тем сложнее это все совершать. Поэтому цены растут», – подчеркнул Шишко, добавив, что «до конца года цены подрастут», сделав автомобиль «роскошью, а не средством передвижения».

Москва, Мария Соколова

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