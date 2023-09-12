Лидер КНДР прибыл в Россию

В Россию с визитом прибыл лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Об этом сообщил глава Минприроды Александр Козлов, который возглавляет межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР.

«Встретил северокорейского лидера. Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом. РФ и КНДР крепко дружат уже 75 лет. Все эти годы мы поддерживаем и помогаем друг другу не только как соседи, но и как ближайшие соратники», – отметил Козлов в своем телеграм-канале.

Как сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко, сразу после торжественной встречи состоялись российско-северокорейские переговоры. «У нас давние дружеские отношения с соседями и большие перспективы сотрудничества сельском хозяйстве, строительстве, туризме и других областях. Визит такого уровня – хороший посыл для самого активного развития широких связей и прямых контактов с коллегами из КНДР», – подчеркнул Кожемяко в своем телеграм-канале.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в ходе визита лидера КНДР в Россию запланировано общение его общение с президентом РФ Владимиром Путиным один на один, а также переговоры двух делегаций с участием, в том числе, министра обороны Сергея Шойгу. Встреча пройдет на Дальнем Востоке.

Владивосток, Мария Соколова

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