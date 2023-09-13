Захарова назвала абсурдом заявления Румынии о принадлежности РФ обломков беспилотников

Румыния не располагает объективной картиной и фактами, чтобы заявлять о принадлежности России обнаруженных на своей территории обломков беспилотника. Об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее оценке, такие обвинения являются абсурдной информационной атакой на РФ

«Абсурд. Непоследовательное и противоречивое жонглирование не фактами, а непонятно чем. Все это является информационной атакой. Никакой ясной или объективной картины у самих румынских представителей, что касается произошедшего, до сих пор нет. То есть никто не может понять, что они пытаются сказать», – подчеркнула Захарова.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что «все это для поддержки киевского режима необходимо, вот они – натовцы и исполняют».

«Мы рассматриваем упомянутый демарш как очередное проявление концепции «хайли лайкли» – когда фактов нет, но при этом аудиторию пытаются убедить, что, весьма вероятно, что-то там такое было», – заключила Захарова.

Напомним, на прошлой неделе министерство обороны Румынии дважды сообщило об обнаружении на юго-востоке страны обломков беспилотника. Президент страны Клаус Йоханнис заявил, что к этому могут быть причастны российские атаки на украинские порты на Дунае. После чего в воскресенье посольству РФ в Бухаресте МИД Румынии выразил устный протест в связи с нарушением воздушного пространства страны якобы российским беспилотником.

Москва, Мария Соколова

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