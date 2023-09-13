История про жабу и гадюку: в МИД РФ ожидают обострение абсурдности русофобской политики США

США используют антироссийскую повестку, чтобы прикрыть факты «дикой» коррупции при президенте Джо Байдене накануне предстоящих выборов главы государства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос, может ли расследование американского Конгресса по возможному импичменту Байдена повлиять на позицию Вашингтона по Украине.

По ее оценке, чем ближе голосование на президентских выборах в США, которые намечены на ноябрь 2024 года, тем более понятна будет абсурдность заявлений и действий американских политиков.

«Идет борьба за власть (в США), идет прикрытие жуткой, колоссальной, мирового масштаба коррупции, идет изничтожение политических оппонентов, идет противодействие органам власти, причем различных ветвей этой власти в расследовании этих самых преступных деяний, о которых я сказала. Вот что там происходит», – полагает Захарова.

При этом представитель МИД РФ назвала цели, в которых официальный Вашингтон использует сейчас русофобскую повестку. «Антироссийская позиция, которую выработали как раз демократы еще при [президенте США в 2009-2017 гг Бараке] Обаме, и два срока прокачивали свое общество этой ерундой, эта антироссийская, русофобская повестка нужна для двух целей. Первое – для того, чтобы прикрывать факты дикой коррупции… А второе – для того, чтобы иметь повестку по консолидации общества, то есть по созданию некоего фронта единомышленников перед лицом российской угрозы», – полагает она.

«А какие формы это будет принимать – кто, с кем, как будет бороться, что будет предпринимать Конгресс? Чем ближе будут выборы, тем больше мы будем понимать, что вся история про жабу и гадюку», – заключила Захарова.

Москва, Мария Соколова

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