«Кровавый дуэт»: Захарова назвала главных идеологов самоубийства Евросоюза и создания из Украины анти-России

Евросоюз утратил свою самостоятельность и продолжает политику самоубийства под диктовку «кровавого дуэта» США и Великобритании. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о возможном «сливе» президента Украины Владимира Зеленского. При этом она назвала злом военную гегемонию Вашингтона, которая давно мешает самой Америке.

«Что касается усталости ЕС от Зеленского – устали они, не устали, их никто не спрашивает. За Евросоюз решает Вашингтон. Решения, которые ЕС принимает, являются самоубийственными для ЕС. Это ни какая-то временная, краткосрочная рецессия или элементы спада, которые естественны для стран, которые развивают экономику и находятся в активном процессе производства. Ничего подобного. Это как раз те результаты, которые ЕС получил после антироссийских односторонних санкций», – констатировала Захарова.

Представитель МИД РФ напомнила, что в 2014 году ЕС ввели антироссийские санкции по настоянию США. «После 2014 года США антироссийские санкции не принимали. Они точечно нам мешали, преследовали россиян, находили форму, как попытаться испортить нам жизнь, но глобально санкции такого масштаба ЕС они не принимали. Они заставили ЕС принять санкции… Им скажет Вашингтон любить Зеленского – они будут любить Зеленского, скажет содержать Зеленского за еще большие деньги – они будут обирать еще больше собственных граждан, повышая налоги и укрупняя поборы со своего же населения», – подчеркнула она.

«Не будет ЕС, к сожалению, обладать возможностью реализовывать свою волю, иметь право голоса. Они себя не могут защитить. Они права не имеют задать вопрос – а кто же подорвал газопровод в рамках «Северного потока – 1», «Северного потока – 2». Они права не имеют не то, что вести расследование, вопрос задать... Почему? Потому что люди, которые заправляют Германией, пришли с подачи США и проводят их линию, их повестку», – пояснила представитель МИД РФ.

При этом Захарова отметила, что ЕС участвовал в создании Зеленского, «поддерживая майданы, манипулируя с украинской экономикой и используя Украину против нашей страны». «Но заказчики и основные спонсоры, имею ввиду, идеологические, они, конечно, находятся за океаном (в США), но еще и за проливом Ла-Манш – это агнло-саксы (в Великобритании). И вот они в этом своем кровавом дуэте и диктуют волю Евросоюзу. А сам ЕС давно утратил какую-либо самостоятельность. Собственно говоря, поэтому им такую бюрократию всю и напридумывали, чтобы никто не мог понять, что происходит и принять какие-то адекватные решения, тем более уж оперативные», – уточнила она.

В этой связи представитель МИД РФ оценила военную гегемонию США как «зло современного мира». «Вот этом мире есть зло и как раз в понятиях американского гегемонизма – по разному говорят: неоимпериализма, неоколониализма, но гегемония включает в себя и эти понятия – сконцентрировано то, что не позволяет миру решать насущные вопросы и проблемы, развиваться, иметь равные права и иметь, в том числе, и обязанности всем государствам, и чувствовать себя, самое главное, свободными – опираться на право, но при этом чувствовать себя свободными. Вот этому всему мешает американский гегемонизм», – заявила Захарова.

«Мне кажется, он (американский гегемонизм) давно уже мешает и самому себе. Собственно говоря, вот этот показатель в виде американского жуткого, колоссального государственного долга, на мой взгляд, является одним из проявлений того, что в погоне за неким мировым господством они упустили главное – они упустили собственные проблемы, которые сейчас уже очевидно являются не проблемами, а кризисами», – заключила официальный представитель МИД РФ.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»