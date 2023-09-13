«Без колебаний манипулируют и лгут»: США рискуют ввязаться в расширенную войну против России

Проблемы в работе разведки США и ее текущее состояние могут в итоге привести «недальновидный» Вашингтон к расширенной войне с Россией. Такое мнение высказал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Журналист отметил, что уверенность Белого дома в успехе киевских властей может основываться на «безумно оптимистичных оценках разведывательного управления Минобороны США», которое стало приоритетным среди разведок для американской администрации. По его словам, «общепринятой реальностью» стало то, что президенты США «в эпоху после 11 сентября без колебаний манипулируют и лгут даже о самых компетентных отчетах разведки, если они не вписываются в их политическую повестку дня».

Херш, ссылаясь на высокопоставленного чиновника в разведке, обратил внимание, что как раньше доклады разведуправления игнорировались ради политической целесообразности, так и сейчас «большая часть текущих отчетов ЦРУ о неудавшемся наступлении Украины была проигнорирована [госсекретарем США Энтони] Блинкеном и другими внешнеполитическими чиновниками в администрации [президента США Джо] Байдена».

«Американские власти не получают политически неудобные разведданные. Если это не остановить, то это может привести недальновидный Белый дом к расширенной войне с Россией, которой никто не хочет», – заявил Херш.

Вашингтон, Мария Соколова

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