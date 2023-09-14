Андрей Воробьев снова вступил в должность губернатора Московской области

В Доме правительства Московской области прошла третья церемония вступления в должность губернатора Андрея Воробьева. Вновь избранный глава региона принес присягу.

На инаугурацию были приглашены члены подмосковного правительства, руководители органов местного самоуправления, Мособлизбиркома, депутаты Госдумы и Мособлдумы, представители правоохранительных органов, бизнес-сообщества, главы традиционных конфессий, а также деятели культуры, науки, искусства, образования, здравоохранения, спорта, доверенные лица и представители избирательного штаба, руководители областных СМИ и почетные граждане региона.

Ранее Избирательная комиссия Московской области утвердила итоги выборов губернатора региона, которые проходили с 8 по 10 сентября. Воробьев, которого выдвинула партия «Единая Россия», одержал победу – его поддержали 83,68% избирателей, принявших участие в голосовании.

Воробьев занимает пост губернатора Московской области с ноября 2012 года.

Москва, Светлана Антонова

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