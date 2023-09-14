Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь признан виновным в крупном мошенничестве

Железнодорожный районный суд Красноярска признал бывшего замглавы Росприроднадзора, экс-префекта Северного округа Москвы Олега Митволя виновным в крупном мошенничестве почти на миллиард рублей при строительстве красноярского метро. Экс-чиновник отправится на 4,5 года в колонию общего режима.

Кроме того, суд постановил взыскать с Митволя в пользу федерального агентства железнодорожного транспорта 741 миллион рублей. Еще более 200 миллионов взыщут в пользу краевого транспортного управления. Как уточняет ТАСС, под арест попали принадлежащие Митволю нежилое помещение, квартира в Москве, два автомобиля и денежные средства.

При этом Митволь заявил, что не согласен с решением и обжалует его.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявлял, что Митволь заключил сделку со следствием – это значит, что бывший высокопоставленный чиновник признал вину.

Митволь был задержан в июне 2022 года в аэропорту «Внуково» при попытке вылететь за границу. На тот момент он занимал должность председателя совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий».

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) было заведено в мае 2022 года. Митволю вменялось хищение 975 млн рублей при проектировании красноярского метрополитена. Следствие заявляло, что основной исполнитель строительства получил деньги из бюджета за невыполненные инженерные изыскания и устаревшую проектную документацию.

По уголовным делам о хищении на строительстве метро проходят также бывший председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин, экс-министр транспорта региона Константин Димитров и бывший начальник краевого транспортного управления Константин Мандров.

Красноярск, Светлана Антонова

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