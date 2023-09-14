Битва за Корейский полуостров: Россия создает коалицию против альянса США, Японии и Южной Кореи

Российский Дальневосточный саммит с участием представительной делегации КНДР во главе с Ким Чен Ыном является ответом на агрессивные действия США по эскалации напряженности в Северо-Восточной Азии. Такое мнение высказал руководитель отдела Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов сегодня на «круглом столе» в Москве. По его оценке, в ближайшее время обстановка в регионе будет только обостряться.

Эксперт обратил внимание, что ситуация в Северо-Восточной Азии меняется в негативном направлении. «За последний год в регионе в результате сверхэнергичных действий США стремительно наращивалась военная компонента в различных формах. И новые союзы создавались – трехсторонний союз США – Япония – Южная Корея в Кэмп-Девиде на саммите в августе этого года под таким энергичным влиянием Вашингтона был полностью переформатирован и превратился в долгоиграющий эффективный военный инструмент. И НАТО стало игроком на Тихом океане. Возникла целая серия новых вызовов и угроз, на которые возникла необходимость дать ответ», – пояснил Воронцов.

По его мнению, на Дальневосточном саммите, куда приехала большая делегация Северной Кореи, был сформулирован ответ на действия США. «В ответ на рост военной угрозы лидеры стран (РФ и КНДР) также повышенное внимание стали уделять и сотрудничеству в военно-технической сфере. И интонации совсем другие, чем раньше звучали. Если раньше были какие-то более сдержанные, обтекаемые, а сейчас конкретно – да, есть наши обязательства, мы знаем, под теми резолюциями Совета безопасности [ООН], которые мы подписывали, мы их намерены, естественно, как ответственные члены Совбеза соблюдать, но они не закрывают все возможности и для экономического, и военного, и военно-технического сотрудничества. И мы, прежде всего, будем руководствоваться интересами наших двух стран, а не предупреждениями, звучащими извне, из Вашингтона и так далее», – отметил эксперт.

«На мой взгляд, КПД – отдача от этого визита высока реально, осязаемо. То, что мы слышим лаконичные очень оценки и комментарии со стороны официальных лиц по итогам визита, тоже совершенно объяснимо… Это свидетельство того, что обсуждение этих чувствительных проблем было широким и продуктивным. Так что, на мой взгляд, этот визит (лидера КНДР) и в развитии наших двухсторонних отношений внесет реальный и очень большой вклад. Это действительно веха. Как наши северокорейские друзья уже оценили, что это новый этап в развитии наших отношений. И в оценке согласованного реагирования на новые военные угрозы в регионе, конкретно нашим двум, а по сути, трем странам – Китай тут не виден, но также присутствует... Это возможно, и один из этапов формирования такого согласованного трехстороннего подхода России, КНДР и Китая к реагированию на новые угрозы, которые возникли в регионе в последнее время. И наши оппоненты понимают это. Они сами подталкивают нас к активизации трехстороннего сотрудничества и, с одной стороны, опасаются этого, с другой стороны, понимают неизбежность», – подчеркнул Воронцов.

«Ситуация в регионе, безусловно, движется в сторону нарастания конфронтационных компонентов. И расширение зоны НАТО, его военной инфраструктуры на Тихий океан, участившиеся маневры, расширение их масштабов на Тихом океане и на Корейском полуострове с все более регулярным использованием носителей стратегических средств – естественно, это тенденция. Она будет продолжаться, к сожалению. И главный тревожащий, на мой взгляд, фактор в современной ситуации, что ни в Вашингтоне, ни в Сеуле и ни в Токио переговорные опции с Северной Кореей просто отсутствуют… Вот только с позиции преобладающей силы – мы должны заставить Северную Корею отказаться от ядерного оружия и так далее. Вот это реально тревожный фактор, который и подталкивает, в том числе, Пхеньян. Пхеньян это прекрасно понимает, естественно, и дал этому свою откровенную оценку», – подчеркнул он.

«В ближайшем будущем, думаю, ситуация будет, к сожалению, развиваться в этом направлении. Ну а дальше, хочется надеяться, что все-таки здравый смысл станет пробивать себе дорогу на политическом уровне, хотя пока его не видно у США», – заключил Воронцов.

Москва, Мария Соколова

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