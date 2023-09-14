В московском регионе ожидаются первые ночные заморозки

В ближайшие дни в московском регионе возможны ночные заморозки, хотя значения среднесуточной температуры воздуха будут оставаться выше нормы. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, местами ожидаются дожди.

В пятницу, 15 сентября, осадки вероятны в дневное время в Подмосковье. Ночью воздух остынет в Москве до 4...6°, по области – до 2...7°. В светлое время суток температура поднимется до 21°.

В субботу, 16 сентября, ночью местами вновь прогнозируется небольшой дождь. Днем преимущественно без осадков. В Москве 16...18°, по области 15...20°.

В воскресенье, 17 сентября, без осадков. Ночью в Москве 3...5°, по области 0...5°, местами заморозки до -2°. Днем в столице до 20°, в Подмосковье – до 21°.

В начале следующей недели возможны осадки. Ночью температура будет опускаться до 4-6°, днем воздух прогреется до 19-20°.

Москва, Светлана Антонова

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