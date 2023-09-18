ФАС обязала операторов связи отменить плату за раздачу Интернета с телефона

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обязала операторов связи МТС, «Мегафон», «Билайн» и «Теле2» отменить плату за раздачу Интернет-трафика с мобильных устройств. Об этом говорится в сообщении ведомства.

ФАС установила, что операторы связи навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи путем установления платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств. В антимонопольную службу поступило большое количество обращений абонентов сотовых операторов.

В ведомстве подчеркнули, что в ответ на запросы службы операторы «большой четвёрки» не предоставили «достаточного экономического, технологического либо иного обоснования».

Ведомство установило, что в действиях сотовых операторов содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства. В связи с этим ФАС России вынесла компаниям МТС, «Мегафон», «Билайн» и «Теле2» предупреждения о прекращении подобных действий.

«Операторы должны исполнить его в течение месяца путем отмены платы за раздачу интернета с мобильных устройств и недопущения ограничения подобного функционала для абонентов. В случае неисполнения предупреждений ведомство вправе возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства», – уточнили в ФАС.

Москва, Светлана Антонова

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