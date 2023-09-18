Температура выше нормы: в Москве будет дождливо и тепло

Температура воздуха в московском регионе продолжит превышать климатическую норму примерно на 5°. Согласно прогнозу Гидрометцентра, в первой половине недели возможны небольшие осадки.

Во вторник, 19 сентября, ночью в Москве ожидается 5...7°, по области 2...7°. Днем вероятен местами небольшой дождь. В столице воздух прогреется до 19...21°, в Подмосковье – до 17...22°.

В среду, 20 сентября, в темное время суток в Москве прогнозируется 10...12°, по области 7...12°. Днем вновь возможен небольшой дождь. В столице до 18...20°, в Подмосковье – до 17...22°. Местами возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

В четверг, 21 сентября, ночью местами небольшой дождь при температуре в Москве 10...12°, по области – 8...13°. Днем преимущественно без осадков. В столице воздух прогреется до 21...23°, в Подмосковье – до 19...24°.

В пятницу, 22 сентября, ожидается переменная облачность и без осадков. Ночью воздух остынет до 6...11°, днем – прогреется до 19...24°. Похожая погода ожидается также в субботу, 23 сентября.

Москва, Светлана Антонова

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