«Рассинхронизация всего»: финансово-экономическая политика в России стала напоминать «Палату №6»

Действия министерства финансов и Банка России настолько противоречат друг другу и заявленной политике промышленного развития, что уже напоминают психиатрическую клинику, считает глава Центра политэкономических исследований Василий Колташов. В комментарии РИА «Новый День» эксперт подчеркнул, что экономика страны оказалась в патовой ситуации, из которой все же есть выход.

«Наша экономическая финансовая политика остается довольно противоречивой. [Премьер-министр РФ Михаил] Мишустин дает указание, что нужно развивать обрабатывающую промышленность. Промышленники говорят – есть, начинают закупать оборудование. [Глава Минфина РФ Антон] Силуанов говорит: что-то вырос импорт, это диспропорция, надо его обвалить. И тут рубль обваливается и бьет по рукам этих промышленников, а дальше – по Мишустину. Это все равно, что в разгар первой пятилетки (в 1928-1932 гг в СССР) пресечь закупку промышленного оборудования на том основании, что много денег на это идет. Ребята, у нас ничего нет! Нам нужно купить базовое оборудование, станки бэушные хотя бы, чтобы развернуть ранее пострадавшие сектора, а иногда просто задавленные сектора обрабатывающей промышленности», – подчеркнул Колташов.

Как считает эксперт, что в сложившейся ситуации у России должен быть огромный рост импорта. «Объективно должен быть, несмотря ни на какие цены на нефть в 2023-2024 годах, огромный ввоз. И его нужно было бы закрыть продажей валютной выручки компаниями-экспортерами и, может быть, части валюты Банка России и Минфина. Вместо этого мы наблюдаем, что Банк России объявил, что валюту будет продавать для поддержания рубля, а Минфин заявил, что он будет валюту покупать в рамках бюджетного правила. Это выглядит просто как психиатрическая клиника, как «Палата №6»!» – заявил он.

«Рассинхронизация всего. Мишустин одну линию проводит, вызывающую только одобрение, – промышленность начинает оживать. Минфин делает вещи, которые противоречат Банку России. Банк России делает вещи, которые тоже рубль не укрепляют. В общем, история так себе. По линии Мишустина нужно, чтобы промышленники укрепились и дали нам собственный продукт, чтобы мы не ввозили столько. По линии Силуанова – это зло, потому что деньги тратятся и в балансе импорт большой. Не знаю, но у нас удивительное государство, противоречие интересов, потому что очень большой, вкусный интерес всегда был у финансового капитала играть против рубля. Нигде так не заработаешь – непосильным трудом, выдачей кредитов предприятиям и ипотекой, не заработаешь столько, как обвалив рубль. Просто нужно постучаться в Минфин и Банк России и сказать – сделайте, пожалуйста, слабый курс», – пояснил эксперт.

Как полагает Колташов, вывести Россию из такой патовой ситуации может укрепление рубля на фоне роста мировых цен на нефть вопреки внутрироссийской неолиберальной финансовой политике.

«Вытащить нас из этой противоречивой ситуации может только трезвая критика того, что делается, исправление политики в отношении валютной выручки и вывода капиталов. Вывод капиталов должен быть под контролем, валютная выручка должна продаваться на внутреннем рынке в нужном объеме, чтобы был стабильный курс, о котором, кстати, недавно написал в своей статье Максим Орешкин, помощник президента по экономическим вопросам. Он сказал, что нам нужен устойчивый курс. Еще одно заявление в пику того, что делает Банк России и Минфин», – отметил он.

«Пока нужно молиться за цены на нефть, если они пойдут вверх и устойчиво нефть будет дорожать. Причина для подорожания есть и очень проста – слишком много долларов в мировой экономике. США в этом году имеет бюджетный дефицит, по текущим американским замерам, выше $2,2 млрд – эти деньги из ниоткуда. Плюс – предложение ограничено, чтобы постепенно устранить эффект перепроизводства нефти. Если ОПЕК+ будет позицию держать крепко, то цены на нефть уйти должны будут до конца года к $100 за баррель, а там и дальше», – заключил Колташов.

Москва, Мария Соколова

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