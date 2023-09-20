В Москве побит тепловой рекорд

Сегодня в Москве установлен новый температурный рекорд. Согласно данным Гидрометцентра, к 15:00 на базовой метеостанции ВДНХ воздух прогрелся до 24,3 градуса.
Прежний тепловой рекорд за последние 70 лет для 20 сентября был зафиксирован в 1983 году. Тогда температура поднималась до 23, 2 градуса.
Согласно прогнозу синоптиков, в четверг, 21 сентября, ожидается до 22 градусов на фоне кратковременных дождей. В последующие дни до конца недели в светлое время суток ожидается до 25 градусов без осадков.
Москва, Светлана Антонова
© 2023, РИА «Новый День»
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