В Москве побит тепловой рекорд

Сегодня в Москве установлен новый температурный рекорд. Согласно данным Гидрометцентра, к 15:00 на базовой метеостанции ВДНХ воздух прогрелся до 24,3 градуса.

Прежний тепловой рекорд за последние 70 лет для 20 сентября был зафиксирован в 1983 году. Тогда температура поднималась до 23, 2 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, в четверг, 21 сентября, ожидается до 22 градусов на фоне кратковременных дождей. В последующие дни до конца недели в светлое время суток ожидается до 25 градусов без осадков.

Москва, Светлана Антонова

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