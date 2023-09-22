Роман Владимира Соколова «Под небом голубым» имеет все шансы возглавить рейтинги самых читаемых и обсуждаемых книг в России. Неоднозначность произведения, в котором прослеживается принцип альтернативной истории в непредсказуемом детективном ключе, явно заинтересует читающую половину страны, считает главный редактор интернет-журнала «Вторник», лауреат премий имени Катаева и Сергеева-Ценского Игорь Михайлов.

Эту рецензию хочется начать с похвалы. «Под небом голубым» молодого автора Владимира Соколова – это одна из самых интересных книг, прочитанная мной за последнее время. И в то же время одна из самых неоднозначных. Прежде всего, очень сложно определить ее жанр: что это – политический детектив? Памфлет? Ужастик, щедро сдобренный мистикой?

Несмотря на то, что книга была прочитана на одном дыхании, вопросов осталось немало. Скорее всего, это политический детектив, где основа – реальные события. Но где, в каком российском регионе происходит действие? Кто эти люди, будто нарисованные широкими мазками автора, в котором уже сейчас угадывается серьезный художник?

Действие начинается по классической детективной схеме, когда ничего не предвещает беды, а она тут, вот она. Да, здесь все по классике – расследования, убийства, корысть и поиски истины. В фонтане находят труп человека, любовь и ненависть ходят вместе, интриги, загадки, таинственная ведунья, знающая ответы на все вопросы, которая боится их озвучить.

И, тем не менее, с первых строк становится ясно, что в основе романа лежит принцип альтернативной истории. Вот как раз ее, альтернативную историю, представляет сотрудник ФСБ Меркулов. Он – человек, безусловно, олицетворяющий на фоне коррупционных скандалов и откровенного криминала – новую Россию, которая устремлена в будущее без грязи и преступлений. Думаете, идеализм? Как бы не так. Давно не встречал детективов, где без особых купюр изображена, мягко говоря, суровая реальность 2000-х годов.

Именно сотруднику ФСБ Меркулову поручается расследовать убийство журналистки, благодаря чему он оказывается втянутым в целую цепь событий и даже в международный заговор. Но, несмотря на все хитросплетения сюжета, главным в романе является высочайший профессионализм этого героя, который не только пытается найти преступника, но и хочет решить ряд других проблем.

Чем мне еще нравится эта книга? Она абсолютно не политкорректна. Она настолько не политкорректна, что, как мне кажется, напиши ее другой человек, а не Соколов, его могли бы обвинить в том, что он вышел за рамки детективного жанра и ударился в политику. А это не так. Заметно, что Соколов пишет на основе материалов, которые хорошо изучил, пропустил через свое сознание и потому имеет право на свои, пусть и субъективные оценки. Такая неоднозначность более всего свидетельствует о том, что речь идёт о большой литературе.

Ну а теперь немного критики. Хотелось бы узнать больше подробностей о регионе, о котором рассказывает автор. Впрочем, возможно, это мое субъективное мнение, и кому-то ближе будут детективные мотивы этого произведения.

Продолжу о плюсах. Авторский язык явно отличается своеобразием. Может, потому и книга так хороша. И главное ее достоинство – особая атмосфера, ироничная и, вместе с тем, немного грустная.

Должен признаться, что, во-первых, к людям, владеющим словом с легкостью и изяществом, отношусь с глубоким почтением. Особенно к тем, которые замахнулись на детективный жанр – с двойным уважением. Во-вторых, я прочел этот роман не меньше трех раз, и каждый раз находил новые детали и подробности, которые пропускал при предыдущем прочтении. И это не случайно. Мне так хотелось понять истоки этого детектива! Хотелось разгадать, какую тайну скрывала таинственная ведунья. И узнать, в конце концов, будет ли продолжение, а главное – случится ли роман между московской пиарщицей и сотрудником ФСБ Меркуловым.

Понимаю, что в наше просвещённое время, когда читатель избалован разнообразными сюжетными «твистами», самые проницательные читатели, возможно, и разгадают тайну романа задолго до финала. Впрочем, это никак не испортит впечатления от яркого и весьма непредсказуемого произведения Владимира Соколова. Поэтому и рекомендую роман к прочтению тем, кто ждет от книги сильных впечатлений и готов разделить с героями самые невероятные повороты судьбы.

А их в книге «Под небом голубым» немало, поскольку автору удалось заглянуть за кулисы политических историй, которыми всегда была богата наша страна, особенно в так называемые нулевые годы. Что это было за время? Время надежд или отчаянья? Правды или лжи? Свободы или вседозволенности и беззакония?

Солнечный регион, немного мистики, пронзительная драма с убийством и яркие штрихи человеческой психологии. Из таких своеобразных паззлов сложился напряженный и совершенно непредсказуемый детектив Владимира Соколова. Кстати, он виртуозно поддерживает напряжение и ритм, поэтому оторваться от этой книги просто невозможно.

Теперь немного о сюжете. Столичная пиарщица приезжает в небольшой регион и оказывается втянутой в опасные межклановые разборки. К тому же там происходит резонансное убийство редактора газеты, где часто публиковались материалы, резко критикующие местную элиту. Скандал прогремел на всю страну и заставил многих внимательней присмотреться к ситуации в регионе, в том числе и руководство ФСБ.

Офицер ФСБ Меркулов тайно приезжает на место, чтобы расследовать череду громких убийств. В ходе сложнейшего расследования он знакомится с московской пиарщицей, которая помогает ему в расследовании убийственного заговора главы одного из кланов. Профессионализм и быстрота реакции главного героя детектива выводят образ истинного российского офицера службы безопасности, для которого служба отечеству – не пустые слова.

Разумеется, эта книга – не документальное произведение. На первом месте здесь художественный вымысел, потому и читается она легко и словно залпом. Уже в финале читатель понимает, что «Под небом голубым» – лишь первая часть увлекательного цикла о работе спецслужб, которые всегда остаются верными долгу и стране.

Что наша жизнь? Игра. Расследование, которое происходит в одном из регионов России, можно по праву считать большой игрой, а действующих лиц – основными игроками. Но в каждой детективной истории обычно замешан свой «серый кардинал», который умело корректирует текущие события, и ни одно идеальное убийство обычно не обходится без неожиданного и внимательного идеального свидетеля. А то, что он до поры до времени сидит, притаившись – вполне обыденная деталь. Во всяком случае, так происходит в детективе, написанном Владимиром Соколовым. Хотите ощутить атмосферу большой игры? Тогда прочтите роман «Под небом голубым».

Москва, Светлана Антонова

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