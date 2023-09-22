«Макроэкономическая модель становится абсолютно другой»: бизнес-омбудсмен подверг критике устаревшие подходы правительства и ЦБ

Правительство и Банк России используют устаревшие методы регулирования, которые не принесут желаемого результата по стабилизации курса рубля и развития экономики. Об этом заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. По его оценке, попытки регуляторов укрепить рубль через экспортные пошлины приведет к дальнейшему снижению инвестиций и сокращению несырьевого экспорта.

«Правительство обложило весь еще нетарифицируемый экспорт новыми пошлинами. С плавающими ставками, привязанными к курсу рубля. Если рубль слабеет выше 95 за доллар, пошлина в 5,5-7%. От 80 до 95 за доллар – 3,5-4%. Ну а меньше 80 – ноль. Объект обложения – в основном угольная отрасль, металлургия (напомним, в сельском хозяйстве, нефтегазовой отрасли, экспорте удобрений пошлины уже давно действуют). Исходя из формулировки замысла, цель – снизить давление на валютный курс. То есть чем сильнее рубль, тем более щадящие условия для экспортеров», – пояснил Титов.

Омбудсмен полагает, что такое решение «выглядит сейчас сильно противоречивым». «Во-первых, прямого влияния на курс каждый из экспортёров по отдельности не имеет. Чтобы эффект возник, требуется «коллективное сознательное», что при нашем уровне коллективизма вряд ли сработает. Поэтому желание укрепить курс рубля приведёт лишь к дальнейшему снижению инвестиций», – подчеркнул он.

«Во-вторых, решение касается широкого круга экспортёров, а не только сырьевиков. Мы остановим и тот слабенький пищевой, легкопромышленный и другой экспорт МСП (малых и средних предприятий), который мы с таким трудом развивали», – констатировал -бизнес-омбудсмен.

При этом Титов напомнил о ранее озвученных предложениях для стабилизации курса валюты и бюджета. «Мы уже говорили и о налоге Тобина, и о целевом рефинансировании обязательств бюджета по развитию через специальные линии главного банка, как сделано в Японии, Китае, Европе и большом количестве других стран», – отметил он.

«Макроэкономическая модель становится абсолютно другой, и старание привести все к старому знаменателю через краткосрочные решения к долгосрочному результату не приведет», – заключил Титов.

Москва, Мария Соколова

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