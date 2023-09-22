«Это будет тяжелый удар»: Приднестровье рискует повторить судьбу Карабаха

Россия рискует потерять Приднестровье, положение которого напоминает ситуацию с Арменией и Нагорным Карабахом. Такое мнение высказал политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов. Эксперт обратил внимание, что сейчас в Кремле нет даже куратора, ответственного за отношения с непризнанной республикой.

«Остался еще один неупрощенный кейс. Это Приднестровская Молдавская Республика. Вариантов, собственно, два. Или она присоединяется к России при вступлении Одесской области в состав РФ. Или деградирует, как государственное образование и дальше хаос со всеми негативными последствиями», – отметил Баширов в своем телеграм-канале.

При этом политолог обратил внимание на усиление негатива к РФ среди населения Приднестровья на фоне российско-молдавских проблем по газовому контракту. «У ПМР заканчивается полугодовой контракт на снабжение Молдовы электроэнергией. ГАЗПРОМ сейчас из-за спора с Молдовой не даёт достаточный объем газа, но пока весь их газпромовский газ идет в ПМР в обмен на недорогую электроэнергию со станции ИнтерРАО. Для баланса Молдова докупает в Европе дорогие газ и электроэнергию (непонятно правда на какие деньги, видимо, в кредит). При этом Приднестровье 2/3 газа тратит на производство электроэнергии, 1/3 на коммуналку и совсем не хватает его на производство. В итоге фактически остановились предприятия ПМР, что порождает негативные настроения среди населения», – пояснил он.

«Раньше за республику отвечал [замглавы администрации президента РФ Дмитрий] Козак, а теперь такого куратора нет и единственный канал – это через контингент МО РФ в ПМР. Но, у них свои задачи и точно не экономические», – констатировал эксперт.

«Если рухнет экономика ПМР, то рухнет и государственность. Это будет тяжелый удар по вере в Россию и чем-то напомнит ситуацию между Арменией и Арцахом. А военный вариант пока совсем неочевидный», – заключил Баширов.

Москва, Мария Соколова

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