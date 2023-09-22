Аномальные выходные в Москве: синоптики обещают рекордное тепло и сильный ветер

В предстоящие выходные дни в московском регионе ожидается аномальная для этого времени года. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха будет превышать климатическую норму на 8-9°.

В субботу и воскресенье, 23 и 24 сентября, ожидается без осадков. Ночью в Москве до 12-13°. В дневное время воздух может прогреться до 25-26°, но при этом местами возможны порывы ветра до 15 м/с.

В понедельник, 25 сентября, погода изменится. Прогнозируется кратковременный дождь. Ночью 9...14°, днем 15...20°. Во вторник, 26 сентября, переменная облачность и без осадков. В темное время суток похолодает до 3...8°. Днем ожидается до 15...20°.

Москва, Анастасия Смирнова

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