Некоторые уже начинают «подлизываться»: Запад теряет глобальный вес

Организация объединенных наций (ООН) ушла от решения глобальных проблем и превратилась в клуб по интересам. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказали российские эксперты на «круглом столе» в Москве по итогам Генеральной Ассамблеи ООН. По их оценке, снижение эффективности ООН провоцирует Запад своими попытками вывести из «игры» Россию раз и навсегда.

В частности, замглавы Совета Ассоциации российских дипломатов, профессор НИУ ВШЭ, чрезвычайный и полномочный посол Андрей Бакланов обратил внимание, что реформирование ООН несколько сникло на фоне нежелания Запада отказываться от своей гегемонии. «Это отражает опасную тенденцию снижения общего интереса к тому, что происходит в Совете безопасности ООН (СБ) и ООН в целом. ООН утрачивает явно свою роль. И в этой связи чем были интересны выступления многих стран – теми подходами, которые сейчас проявляются с точки зрения компенсационных процессов. Они идут по нарастающей и так, как это выгодно внешнеполитическим интересам РФ, имею ввиду БРИКС, которая неожиданно прыгнул вперед, ШОС хорошо развивается. Думаю, что за этими организациями будущее… Даже западные некоторые страны начинают «подлизываться», что называется, к этим организациям, пытаться туда проникнуть. Но здесь надо проявить классовое такое чутье и делать так, чтобы эти организации не размывались изнутри в дальнейшем», – отметил он.

При этом эксперт подчеркнул принципиальную важность высказанного главой МИД РФ Сергеем Лавровым тезиса, что надо внимательней относиться к участию таких стран, как Италия, Германия и Япония в работе в ООН, куда они были допущены при условии отказа от тех тенденций, которые привели ко Второй мировой войне. «Очень жестко поставил вопрос Лавров, что надо не только заблокировать путь к СБ – такие страны не должны там присутствовать, у которых такие рецидивы есть. Но нужно сделать ставку на расширение СБ, с включением туда стран Азии, Африки и Латинской Америки. Думаю, за этим процессом будущее… В целом, соотношение сил меняется в сторону того, что мы условно называем – большинство, которое поднатужится и найдет формы или восстановления позитивной динамики в деятельности ООН, или дальнейшее усиление вот этих альтернативных механизмов, которые отражают интересы РФ, КНР и стран, условно, 77-ми – условно, большинство Земли. Даже настрой меняется в сторону отхода от захлебнувшегося в своих санкционных потугах Запада, и перехода общественного мнения к более заинтересованной позиции в отношении тех объединений, где нам принадлежит очень весомая роль», – подчеркнул Бакланов.

Директор Института актуальных международных проблем Дипакадемии МИД РФ, член Совета по внешней и оборонной политике, чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко со своей стороны отметил связь кризиса либеральной модели Запада и его намерения уничтожить Россию. «В условиях украинского кризиса, который был искусственно спровоцирован Западом, Запад преследует, что называется, конечную цель в отношении России. То есть, он пытается вывести Россию из игры раз и навсегда, чтобы она не стояла на пути его гегемонии – американской империи. Отсюда можем предположить, что эффективность ООН действительно резко снизится, и роль регулирующая на какое-то время, пока мы и Запад разберемся между собой в том конфликте, который был инициирован Западом, перейдет к другим площадкам», – констатировал он.

«Никто не будет разрушать ООН, не будет из нее выходить и тому подобное. Со временем ООН, конечно, трансформируется, но для этого на Западе должны понять, что западные ценности не универсальны, и попытка их навязать ни что иное, как идеологическая агрессия для всего остального мира… Тот кризис в отношениях должен разрешиться в нашу пользу, чтобы все почувствовали себя свободными от какого-то давления, от навязывания своих ценностей, моделей развития и прочей идеологической догмы, которая трещит по швам в самом западном обществе, имею ввиду кризис либерализма и самой либеральной идеи», – полагает Крамаренко.

Глава Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов со своей стороны обратил внимание на проблему глобального Юга, внесенного в мировой дискурс «с легкой руки западных коллег». «Любопытно, что в свое время западная же мысль придумала это деление на Восток и Запад, противостояние которых было заложено фундаментально на протяжении более ста лет. Вот сейчас они переходят к другой парадигме – Юг-Север. Окей, глобальный юг… А что такое тогда глобальный Север? Со всеми натяжками, тем не менее, если мы говорим о северном полушарии – что тогда Россия? Мы всю жизнь были северной страной со всеми их представлениями. И если посмотреть на северное полушарие, Россия занимает если не половину, то точно треть. Здесь очевидно они как-то не докрутили: где Россия, где она в этой затее? Это очень характерно для последних лет такие постмодернистские набросы, в том числе, в международных отношениях. И это мы видим и на площадке ООН, которая перестает нести ту функцию, которую она несла во времена прошлой «холодной войны», даже в начале нулевых (годов) она инерционно как-то справлялась, но и то уже со скрипом», – подчеркнул он.

«Сегодня ООН вообще не занимается вопросами войны и мира – единственная главнейшая функция СБ и ООН в целом, когда она была создана отцами-основателями… Сегодня она вообще не справляется с этими историями. На фоне открывшейся высокой недели ООН инициировано было несколько конфликтов как бы нарочно. Подозреваю, даже специально. И практически никакой реакции… формально что-то провели. Вот эта формализация и снижение влияния, безусловно, налицо. То есть, ООН остается таким местом или клубом, где все друг с другом общаются», – заключил Мартынов.

Москва, Мария Соколова

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