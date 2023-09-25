Заложники мифов: перспективы интеграции армян Карабаха в азербайджанское общество

Азербайджанский город Евлах оказался в центре исторического завершения 30-летней эпопеи создания «второго армянского государства» на территории бывшей социалистической республики Азербайджан. О перспективах реинтеграции пишет журнал «Профиль».

В Евлахе представители армянского населения Карабаха проводят переговоры о том, как они будут жить в составе Азербайджана, как будут обеспечены их права, как будут претворяться в жизнь другие детали процесса реинтеграции. Как подчеркивает издание, речь идет именно о реинтеграции.

Многие зарубежные политики и эксперты, как и сами жители Армении, комментируя происходящее, забывают одну важную деталь – в свое время армяне прекрасно жили, будучи интегрированы в азербайджанское общество.

На заре перестройки, в последние годы жизни советского государства в головах некоторых представителей армянской интеллигенции зародилась идея присоединения находящегося в составе Азербайджанской ССР Карабаха к Армении.

Началась война. Тогда авторы присоединения Карабаха к Армении достигли части своих целей. В Бишкеке был подписан режим прекращения огня, а до этого Карабах вместе с прилегающими семи районами Азербайджана оказались оккупированы ВС Армении. Правда, это «второе армянское государство» никто в мире не признал, включая саму Армению. Но зато миф о непобедимости армянской армии стал весьма популярен.

Все армянское общество и, в частности, армяне в Карабахе стали заложниками этого мифа. Они отказывались понимать, что во многом победа в войне с Азербайджаном стала следствием удачного для них стечения обстоятельств. А раз так, то и любые последующие попытки Баку вернуть свою землю окончатся неудачей.

Попытки команды первого президента Армении Левона Тер-Петросяна заключить мирное соглашение с Азербайджаном и убедить армянское общество в нежизнеспособности идеи аннексии чужой земли ни к чему не привели. Армянское общество пребывало в эйфории от недавней победы. Пришедшие к власти в Карабахе вчерашние директора заводов и мелкие чиновники превратились в местный политический клан, который в скором времени окреп настолько, что сверг правительство Тер-Петросяна, эти же люди пришли к власти и в Армении. Первые два президента Карабаха саботировали любую возможность конструктивных переговоров.

Жители Армении и Карабаха за эти годы сполна испытали на себе все нюансы правления «карабахского клана». Экономика Армении не развивалась, страна оказалась отрезана от всех региональных коммуникаций и инфраструктурных проектов, выживая преимущественно за счет перечислений из диаспоры. Что касается так называемого «второго армянского государства» численностью не более 40 тысяч человек, из которых 10 тысяч – участники незаконных вооруженных формирований, то оно превратилось в серую зону, находящуюся под контролем полевых командиров.

Правление карабахского клана привело к революции и приходу к власти скандального журналиста Никола Пашиняна. И хотя новый лидер Армении прекрасно понимал всю драматичность положения его страны, ему не хватило воли, чтобы начать предметные переговоры с Азербайджаном. Армянское общество было глухо к призывам немедленно деоккупировать азербайджанские территории. Громкое заявление Никола Пашиняна о том, что «Карабах – это Армения, и точка» и постоянные стычки между ВС Армении и Азербайджана положили конец мирному процессу и привели ко Второй карабахской войне.

Азербайджанской армии потребовалось 44 дня для того, чтобы разгромить армянскую армию. Пашинян подписал трехстороннее заявление, а фактически акт о капитуляции Армении, и военные действия были остановлены.

Однако провокации и столкновения на территории Карабаха продолжались, в результате чего гибли и азербайджанские военные, и гражданские лица. 19 сентября Баку объявил о проведении антитеррористических мероприятий локального характера, главной целью которых была окончательная ликвидация незаконных вооруженных формирований в Карабахе.

Удары наносились исключительно по военным объектам. В течение суток все было закончено. Представители армянского населения в Карабахе согласились приехать на встречу в Евлах. Условия Баку были приняты – разоружение незаконных вооруженных формирований и полный вывод всех армянских сил с суверенной территории Азербайджана.

Конечно же, процесс реинтеграции армянских жителей Карабахского региона потребует определенного времени, но принципиально этот вопрос можно считать решенным. И самое главное – весь мир признает реинтеграцию карабахских армян внутренним делом Азербайджана. Таким образом была закрыта одна из самых трагических страниц истории конца ХХ века: конфликт между Арменией и Азербайджаном привел к гибели десятков тысяч людей, миллион азербайджанцев были изгнаны с родных земель.

А ведь азербайджанцы и армяне мирно жили бок о бок на протяжении многих десятилетий. Неразумные идеи о «генетической несовместимости армян и азербайджанцев», некогда озвученные вторым президентом Армении Робертом Кочаряном, разбиваются о реальность достаточно свежих воспоминаний.

До войны в Армении жили сотни тысяч азербайджанцев, которые впоследствии были насильственно депортированы. В свою очередь, много армян жили в Азербайджане, и не только в Карабахе, а в Баку, Гяндже и других городах. Бакинские армяне до сих пор пишут ностальгические песни о том, как им хорошо жилось в этом городе.

Какое сейчас положение у армян в Ханкенди и других городах? Прямо скажем, незавидное, но положение меняется. За первые месяцы после возвращения города Шуша в состав Азербайджана там было проведено больше строительных и инфраструктурных проектов, чем за все предыдущие 30 лет.

У армянских жителей Карабахского региона Азербайджана появился исторический шанс наладить нормальную жизнь. Они такие же граждане Азербайджана, как и проживающие здесь прочие национальные меньшинства – лезгины, талыши, аварцы… список можно продолжать долго. Все эти народы знают: Азербайджан – общий дом, в котором одинаково хорошо живется представителям всех национальностей и религий.

Армянские жители Карабахского региона Азербайджана возвращаются в эту семью. Этот процесс необратим. Те же, кто не согласен со сложившейся ситуацией, могут беспрепятственно покинуть Азербайджан и остаться за бортом всех грядущих региональных проектов.

Москва, Екатерина Попова

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